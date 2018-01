Estos son los 5 finalistas de OT que pueden ir a Eurovisión

Gala número 12. Amaia, Miriam, Alfred y Aitana ya tienen su plaza como finalistas asegurada, los que están en la palestra jugándoselo todo son Agoney y Ana War.

Ambos lo dieron todo en sus actuaciones. Agoney interpretó el tema de Rihanna Where have you been?, sin duda una actuación muy eurovisiva, donde Agoney demostró sus puntos fuertes y dejando sin palabras con la puesta en escena plagada de baile y más baile. Ana Guerra por su parte, estuvo muy sexy, enfundada en un traje rojo, cantando Havana de Camila Cabello y con una coreografía muy impactante. Finalmente fue Ana quien se quedó con la quinta plaza de finalista y Agoney a las puertas.

Con los cinco finalistas del programa, Operación Triunfo ya tiene candidatos a ganar el concurso, pero no solo eso, los cantantes se convierten también en los próximos candidatos a representar a España en Eurovisión 2018. Agoney a pesar de quedarse a las puertas de la final, si que será un candidato eurovisivo más. El representante español se decidirá el 29 de enero.