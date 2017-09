El estilo de Amelia Bono a examen

La hija de José Bono es una de las it girls más estilosas de nuestro país. Seguidora de la moda, sabe perfectamente adaptarla a su estilo y no cae nunca en las extravagancias, ni hace demasidos experimentos. Su estilo se podría calificar como eminentemente clásico, aunque no renuncia a los toques más fashion, con guiños a las tendencias de más rabiosa actuliadad, que sabe mezclar con absoluta maestría.

Elegante y sobria, no abusa de los complementos y prefiere la sencillez tanto a la hora de llevar joyas, y eso que es propietaria junto con su madre de franquicias de la firma Tous, como con su maquillaje. También su larga melena peinada para atrás, en cola o recogido, se convierte casi siempre en su aliado para coronar los looks.

En su armario no faltan los básicos, fundamentales en cualquier fondo de armario. Los trajes de chaqueta en blanco o las combinaciones en blanco y negro, como camisetas básicas de algodón con falda negra. También abundan los vaqueros, que en el día a día combina con deportivas y para lo noche lleva con salones de taconazo.

En ocasiones más especiales recurre a sus diseñadores favoritos como son Dolores Promesas o Jorge Vázquez.

En definitiva, un armario muy bien elegido… Y es que nunca la hemos pillado ni en un solo renuncio…

Amelia Bono está casada con Manuel Martos, hijo de Raphael, a quien muy pronto veremos como uno de los jurados en La Voz. Se casaron el 27 de junio de 2008 en la iglesia del Hospital Tavera de Toledo y son padres de cuatro hijos, todos niños…de la niña se han quedado con las ganas porque ella ya ha dicho que no habrá más niños.