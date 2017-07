Los reencuentros más esperados de ‘Supervivientes’

La madre de Alba Carrillo viajará hasta Honduras para tomar el papel de ‘fantasma del presente’ tras ser expulsada durante las primeras semanas del concurso. Este reencuentro no es seguro, ya que si Alba no es la expulsada no podrá producirse. Lucía Pariente vivirá toda la próxima semana con el concursante que se quede en ‘la casa del árbol’.