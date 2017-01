¿Está María Jesús Ruiz embarazada?

María Jesús Ruiz está viviendo un dulce momento junto a su nueva pareja, Julio Ruz, con la que sale desde el mes de mayo del 2016.

Tras sufrir una polémica separación de su exmarido, Gil Salgado, con la que asegura haber vivido una auténtica pesadilla, María Jesús Ruiz ha vuelto ha recuperar la ilusión y la fe en el amor junto a su nueva pareja.

La modelo no para de publicar imágenes románticas junto a Julio. Pero hace unos días, María Jesús Ruiz escribió un mensaje junto a una de esas imágenes que ha llamado nuestra atención: “No me habrían podido dar una noticia mejor !!!!! #confirmado#mariajesusruiz #enunosmeses #union#perfecta #contigotodo @jrm_cr“, escribió la ex Miss junto a una instantánea en la que aparece recibiendo lo que parece un regalo.

Pero hay otros indicios que nos hacen pensar que entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz ya existe un compromiso más que serio. Os mostramos las evidencias.