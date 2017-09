¿Es Javier Cárdenas el nuevo Pablo Motos?

Si el curso pasado terminaba con `El Hormiguero´ como objeto de críticas de toda condición, parece que la `vuelta al cole´ ha servido para fijar el objetivo en otro de los programas de entretenimiento que animan las noches españolas.

Hora Punta y su director y presentador, Javier Cárdenas, son el nuevo objeto de las quejas de espectadores de toda procedencia.

Si el comienzo de temporada estuvo marcado por la increíble decisión del catalán de apartar a su hermana del programa con una maniobra de lo más desacertada, a fecha de hoy ya son varias las revoluciones que ha causado el programa de la televisión pública. El que fuera colaborador en Crónicas Marcianas también llegó a afirmar que algunos huracanes habían sido “fabricados y creados por el hombre”, parafraseando al químico y activista de geoingeniería Patrick Roddie. Ante estas afirmaciones la Asociación Española de Comunicación Científica emitió un comunicado en el que pedía a RTVE que limitase este tipo de contenidos en el programa de Cárdenas.

También la audiencia ha hablado sobre el programa y no precisamente bien. Hace unos días Javier Cárdenas usaba los últimos minutos del programa para defenderse de unas acusaciones que un digital había lanzado sobre el programa tildándolo de machista tras un truco de magia en el que aparecían varias mujeres con escasa vestimenta. El hecho de que el presentador se apoyase en estudios que habían encargado no hizo más que avivar el enfado de los televidentes que no dejaban de repetir en las redes sociales lo surrealista que era que un programa de la televisión pública estuviese gastando tiempo y presupuesto en algo así.

Sin duda tanto Pablo Motos como Javier Cárdenas son dos de los presentadores del momento y sus programas son examinados con lupa por una audiencia que cada vez es más exigente y espera algo mejor.