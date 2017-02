Errores y aciertos en la alfombra roja de los Bafta

La gala de los Premios Bafta puede considerarse como un buen baremo para predecir quién ganará en los próximos Oscar. La gran triunfadora fue ‘La La Land’, que consiguió cinco premios, entre otros el de mejor actriz protagonista, Emma Stone, quien acertó con un sorprendente modelo de Chanel.

En una noche en la que brillaron Penélope Cruz y la duquesa de Cambridge, ganó el premios a la mejor actriz de reparto Viola Davis, que no acertó con su estilismo, y puso el toque español Pedro Almodóvar, que no logró el premio a la mejor película de habla no inglesa por ‘Julieta’.

Por la alfombra roja desfiló un buen ramillete de las mejores actrices del mundo, también nominadas a los Oscar, como la francesa Isabelle Huppert, protagonista de ‘Elle’ de Paul Verhoeven, y Nicole Kidman, que interviene en Lion. Ambas fueron dos de las más elegantes de la noche.