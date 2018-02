Alessandro Lequio nunca se ha cortado un pelo a la hora de hablar de David Bustamante y Paula Echevarría. Es más, en abril del año pasado, cuando todavía no se habían separado los calificaba de ‘los Milli Vanilli del corazón’, un famoso dúo musical que fue un escandalazo porque se descubrió que no cantaban. Con esto, el ex de Ana Obregón quería decir que su felicidad matrimonial no era tan real como se creía…