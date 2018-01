El enfrentamiento más feroz entre Rosario Mohedano y ‘Sálvame’

La relación entre Rosario Mohedano y ‘Sálvame‘ atraviesa su peor momento. La hija de Rosa Benito tuvo un encontronazo con el equipo del programa que se desplazó hasta El Membrillo, un pequeño pueblo de poco más de 120 habitantes en el que Rosario Mohedano ofreció un concierto el pasado fin de semana.

La artista vetó a Kike Calleja y al cámara que le acompañaba de su concierto, e incluso lo retrasó más de una hora por la presencia del equipo de ‘Sálvame’. Pero la cosa no quedo ahí. Durante el concierto Rosario replicó que no estaba dispuesta a que siguieran grabando su actuación, ya que el fin del programa era el de “machacar su trabajo que es lo que me da de comer a mí y a mis hijos”. Rosario Mohedano habló con los vecinos y decidió que prefería devolverles el dinero y marcharse a casa, pero ellos le pidieron que no… Y continuó el espectáculo.

Tras la actuación, el colaborador pudo acercarse hasta Mohedano, y a pesar de que esta iba escoltada y se negaba a contestar las preguntas que le formulaban, llegó el momento tenso. Fue tal la situación que Kike y Rosario llegaron a un pequeño forcejeo, que a pesar de no haber llegado a mayores, significó un punto de inflexión en la ya mala relación que tiene la artista con el programa de Telecinco.

El acompañante de la artista intentaba en todo momento tapar el objetivo del cámara de ‘Sálvame’, a lo que Calleja explotó y dijo: “¡Ni se te ocurra tocarme! ¡No toques al cámara!”. Rosario no contestaba a las preguntas de Kike hasta que él le espetó que en alguna ocasión ella le había dicho que si sentaba cobrando, sí que hablaba. Palabras que dolieron a la hija de Rosa Benito y explotó contra el propio colaborador: “Eso no es verdad. No entiendo cómo tienes la poca vergüenza de decir eso. Eso es mentira. Que seas periodista y manipules así la información es muy fuerte”.

La conversación terminó con Kike ofreciéndole la oportunidad de mandar un beso a sus compañeros de ‘Sálvame’, a lo que ella respondió: “Yo paso de tus compañeros”.