El emotivo testimonio de la madre de Alonso Caparrós que emociona a Paz Padilla

El pasado sábado, Alonso Caparrós, invitado a ‘Sábado Deluxe’, tuvo una desafortunada y desagradable pelea con su padre Andrés por los problemas de adicción de este último. Este enfrentamiento ha supuesto que la familia Caparrós esté en el foco mediático y, la pasada tarde del lunes, Andrés Caparrós hijo fue invitado a ‘Sálvame’ para hablar de cómo está actualmente la situación familiar. Andrés cree que Alonso necesita a su padre, pero que tiene que poner más de su parte.

También intervino la madre de Alonso, Julia, quien también entró en directo al ‘Deluxe’, pero que en este caso cargó contra su hijo: “He estado convenciendo a tu padre durante días para que fuese ahí a hablar contigo, pero desde luego no para que le humilles y le trates de esa manera”, le dijo a Alonso.

Pero ayer, Julia dio un bonito testimonio que incluso emocionó a Paz Padilla, a la que pudimos ver afectada mientras Julia daba su discurso. “Lo único que Alonso hace es pasear y meditar. El otro día parece que dije medicar. Y no. Es meditar. Y leer, eso es lo que hace. Cuando trabaja, trabaja y se vuelve a ir. A veces lo acompaña su mujer. Quiero decir de Angélica que ha sido la luz que entró en nuestra vida. Le ha dado a mi hija la estabilidad que nunca tuvo”.

También hizo referencia a la adicción de Alonso a las drogas de hace cuatros años: “Alonso lleva, creo que son exactamente, cuatro años que no consume. Esto no lo dice Angelica ni la madre. Lo dice la mujer de Andrés Caparrós, que es la que ha vivido al lado de Alonso. No consume, ni siquiera prueba alcohol. Tiene su personalidad, su caracter, y es verdad lo que dice su mujer que está herido. Herido por temas, que en su momento, tal y como él estaba, tiene una visión distinta”, confesó bajo el silencio de todos los allí presentes.

Para continuar añadiendo: “No somos una familia perfecta, ni mucho menos. Somos una familia que estamos en los medios de toda la vida. Yo llevo casada 49 años, y me lo conozco bien, y sé lo que ha hecho Andrés”. Al igual que también hizo alusión al comentario en contra de su hijo que hizo la pasada semana durante el ‘Sábado Deluxe’: “A mí lo que me duele, de verdad, y por lo que el otro día estaba como estaba defendiendo a mi marido, era porque Andrés no quería ir y practicamente lo convencí para que tuviera esa conversación. Me equivoqué. No tendría que haber callado a mi hijo, tendría que haber intermediado entre los dos, pero me pudo los sentimientos y el corazón”, dijo visiblemente emocionada.