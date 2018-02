El emotivo recuerdo de Susanna Griso a su madre

Susanna Griso visitó el plató de El Hormiguero para hacer un repaso de su trayectoria profesional. La presentadora se divirtió con Pablo Motos, dio su opinión sobre el procés catalán, y además, se emocionó al recordar a su madre. La presentadora de Espejo Público recordó a su madre, Montserrat Raventós, que falleció el pasado 21 de noviembre. Susanna confesó que su pérdida fue uno de los momentos más duros.

Son constantes los recuerdos hacia su madre en las redes sociales, con bonitas dedicatorias e imágenes, y en El Hormiguero no dudó en recordarla al hablar del Premio Ondas que recibió: “La pérdida de mi madre coincidió con el momento en que me llamaron y me dijeron que era premiada. Me dio pena porque pensé que ella había estado en la anterior ocasión”, confesó Susanna Griso al ser preguntada por el agridulce momento que vivió, tanto profesional como personal. Y es que, el pasado 12 de diciembre, la presentadora recogió en Sevilla su segundo Premio Ondas a mejor presentadora de televisión. Una gala en la que echó en falta a su madre. Susanna Griso ya lo ganó en 2010, y en esa ocasión sí estuvo acompañada de su madre, Montserrat. “Son esos momentos en los que piensas que la llamarías, se lo contarías y le haría mucha ilusión“, comentó algo emocionada la presentadora.

La presentadora, de 48 años, es una de las presentadoras consagradas de la televisión. Lleva 10 años al frente de Espejo Público, en Antena3, y contó lo difícil que es hacer un programa diario en directo, las escasas horas de sueño y alguna anécdota con sus hijos debido a los madrugones constantes.