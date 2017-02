Emotiva felicitación de Lara Dibildos a su madre Laura Valenzuela en su 86 cumpleaños

Lara Dibildos ha dedicado unas bonitas palabras a su madre, Laura Valenzuela. La popular presentadora ha cumplido 86 años.

Lara Dibildos y Laura Valenzuela mantienen una estrecha relación. Madre e hija están muy unidas y Lara ha querido agradecer todo el apoyo y el amor recibido por su madre en los buenos y en los malos momentos: “Ayer, corriendo por aeropuertos para llegar a tiempo a la celebración del 86 cumpleaños de mi madre. Qué bien lo pasamos y qué contenta estaba cuando sopló las velas y pidió su deseo que seguro que algo tendrá que ver con sus nietos que son su pasión.

Mamá, nos quedamos solas sin papá y yo hija única pero siempre me has demostrado que para lo bueno y para lo malo, has estado ahí, siempre juntas. Eres la mejor madre y abuela que podría soñar. TE QUIERO MUCHÍSIMO“. Este es el mensaje lleno de cariño que Lara ha enviado a su madre junto a una tierna fotografía en la que las podemos ver juntas y que ha publicado en su cuenta de Instagram.

Lara Dibildos, que hace pocos días confirmaba su ruptura con su pareja, el modelo Pablo Marqués, se está apoyando mucho en sus amigos y su familia.

Sin duda, Laura Valenzuela está acompañando a su hija en este difícil momento.