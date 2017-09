Elsa Pataky se emociona al recordar a Ángel Nieto

Visita exprés de Elsa Pataky a Madrid. La actriz ha viajado a la capital para presentar una nueva campaña de la firma de lencería de la que es imagen. Un viaje relámpago en el que no le han acompañado ni su marido Chris Hemsworth ni sus tres hijos y en el que el recuerdo a Ángel Nieto se ha convertido en improvisado protagonista.

La madrileña se ha emocionado al recordar al piloto, que falleció este verano a consecuencia de las lesiones de un accidente de quad. “Cuando me enteré de la noticia no me lo podía creer; siempre he tenido una relación muy estrecha con Gelete y puedo imaginarme la sensación de vacío y de tristeza que puede tener porque Ángel lo llenaba todo”- ha asegurado la actriz, que mantuvo un romance durante varios años con Fonsi Nieto, sobrino del piloto, una de sus relaciones más estables.

Madre de tres hijos, India y los mellizos Tristan y Sasha, Elsa va recuperando poco a poco su rutina laboral después de unos años dedicada por entero a su faceta de madre. Un trabajo que, como ella misma asegura, no entiende de horarios. La intérprete tiene claro que con tres niños se planta porque ahora empiezan a ser un poco independientes y ella puede recuperar sus proyectos profesionales.

Cuenta con todo el apoyo de su marido, Chris Hemsworth, que valora mucho el esfuerzo que hace para dedicarse al cuidado de su familia. Elsa asegura que el secreto de su matrimonio es “reservar tiempo para nosotros, hacer escapadas solo para dos y cuidarse mucho, no caer en la dejadez”. Además, tiene muy buena relación con su familia política, que le ayuda siempre que puede para que ellos se dediquen más tiempo.

Al ser su marido uno de los hombres más deseados del mundo, los constantes rumores de infidelidades y crisis son constantes. A Elsa le molesta que hablen de su matrimonio, pero asegura que “tenemos mucha confianza y seguridad en nuestro matrimonio y no somos celosos, pero no nos gusta que hablen mal de nosotros”.