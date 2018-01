En la entrevista de Elle Australia también reconoció que romper con todo y establecerse en Australia, en la localidad de Byron Bay, no fue una decisión fácil pero no se arrepiente: “Siempre le digo a la gente, no tengas miedo de salir de tu zona de confort, porque si lo haces, te perderás muchísimas cosas de la vida. Casi todas las personas que he conocido que han tenido el valor de dejar todo y tener otra experiencia, nunca se han arrepentido. Así que deja todo, ¿a quién le importa lo que va a suceder? ¿Tendrás que volver a empezar? ¡Genial!”.