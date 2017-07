Ellos sí triunfaron

La academia de ‘Operación Triunfo‘ reabrirá sus puertas 16 años después en TVE con ‘OT 2017’ para descubrir y formar nuevos talentos musicales. Echamos la vista atrás para repasar a los concursantes que triunfaron a raíz del programa. ¡Os los contamos!

Sin duda, David Bisbal es uno de los artistas más internacionales y que más ha triunfado en el mercado de la música española de los últimos años. Sus ventas mundiales se estiman en seis millones de copias y atesora 48 discos de platino por ventas de discos. Ha publicado 6 álbumes de estudio desde que dejase la primera edición de OT en 2001 y ha conseguido dos Grammys Latinos. También hemos podido verle como coach en ‘La Voz’.

Manuel Carrasco, al igual que David en la primera edición, no consiguió ganar la segunda edición de OT, pero actualmente es uno de los artistas españoles con mejor trayectoria. Ha vendido más de un millón de discos en sus 15 años de carrera y tiene 7 álbumes de estudio publicados. Además de haber sido padre recientemente, Manuel ya está inmerso en las grabaciones de la que será la quinta temporada de ‘La Voz’.

Pablo López participó en la sexta edición, llamada ‘OT 2008’, en la que también quedó segundo como sus dos compañeros anteriores. Tras unos años componiendo para otros artistas, Pablo llegó al gran público con su primer álbum de estudio en 2013, con el que consiguió ser disco de oro y ser premiado como mejor artista revelación. Con su segundo álbum llegó a ser nominado a los Grammy Latinos. Además, se estrena como coach junto a Manu Carrasco en la quinta temporada de ‘La Voz’.

Edurne quedó finalista en ‘OT4’ y desde entonces ha publicado 6 álbumes de estudio, ha protagonizado ‘Grease: musical’ por todo el país, ha representado a España en el Festival de Eurovisión en 2015 y ha participado en los programas ‘¡Más que baile!’ y ‘Tu cara me suena’, en los que obtuvo la primera posición. Aparte, ha presentado en Cuatro el programa ‘Todo va bien’ y desde el año pasado es parte del jurado de ‘Got Talent’ en Telecinco, programa que está grabando su tercera temporada. Si trabajo no le falta, en el amor tampoco se puede quejar, ya que mantiene una relación con el futbolista David De Gea desde 2010.

En plena grabación del casting de OT 2017 se encuentra Soraya Arnelas, que cuenta con dos discos de platino y un disco de oro, tiene 6 álbumes de estudio en el mercado y en 2009 participó como representante española en el Festival de Eurovisión. Este pasado mes de febrero Soraya se ha convertido en madre de una niña y la hemos podido ver en ‘Mira quién baila’ y como monologuista en ‘El club de Flo’, entre otros programas.

Chenoa fue una de las concursantes de la primera edición de OT y hoy en día es colaboradora del programa de La Sexta ‘Zapeando’ y jurado de la quinta edición de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3. Tiene siete discos de platino y dos discos de oro por ventas de sus 7 álbumes publicados en el mercado. El próximo 26 de septiembre publicará su primer libro ‘Defectos perfectos’.

Para cerrar la lista de los más exitosos de OT, no podíamos olvidarnos de David Bustamante. Sus ventas mundiales se estiman en más de dos millones de copias, cuenta con quince discos de platino y un disco de oro en ventas de álbumes, de los 9 que ha publicado, y ha realizado más de 900 conciertos. Actualmente, no se encuentra en su mejor momento personal con motivo de su separación de Paula Echevarría. Profesionalmente acaba de lanzar un nuevo single ‘Lo pide el alma’, que se ha visto envuelto en polémica porque muchos han acusado al cántabro de que su canción se parece mucho a una de Manu Guix llamada ‘Ara’. Sin embargo, Bustamante no tiene nada de lo que preocuparse, ya que el que fuera profesor de la Academia ya ha dicho que “en ningún caso” tiene intención de tomar acciones legales contra David.

Estos son los extriunfitos que más éxito han alcanzado, pero tampoco podemos olvidarnos de Rosa, que acaba de lanzar nuevo disco y tiene su propio reality en TEN; Mai Meneses, que alcanzó el éxito de la mano de Nena Daconte; Hugo Salazar, que no sólo ha publicado varios álbumes, sino que también ha ejercido de actor; Vega, que ha publicado 8 álbumes de estudio; Lorena Gómez, con dos álbumes y a la que hemos podido ver en ‘Qué tiempo tan feliz’ y ‘Tu cara me suena’; o Natalia, con 6 álbumes publicados y muchas apariciones en televisión.