Elena Valencia, la ‘no-novia’ de Feliciano, a la que Alba no conoce de nada

Desde que Feliciano López rompiera con Alba Carrillo no le hemos conocido una pareja estable a Feliciano López, quien está muy volcada en su nuevo trabajo como colaboradora en ‘Sálvame’, donde tiene una nueva sección, ‘Las pelotas de Alba’. Como es lógico se ha abordado un tema de actualidad candente, la supuesta nueva novia del tenista toledano. Recordemos que la modelo llama a su pareja ‘no-novio’, de ahí nuestro titular…

Alba ha dicho que no conoce de nada a Elena Valencia, que así se llama esta escultural modelo y ha sido más precisa, que no ha coincidido con ella en ninguna pasarela y que según le han dicho trabaja en una discoteca, pero que ella no hace vida nocturna.

Kiko Matamoros ha desvelado que Elena Valencia fue novia de un amigo suyo y que la conoce desde hace muchos años. Kiko Hernández ha subrayado que ha trabajado de extra en series como ‘Gym Tony’.

Beatriz Cortázar afirma habar hablado con Feliciano López, quien le ha dicho que solo había salido una noche al cine. El tiempo dirá si Elena Valencia acabará siendo la pareja del tenista, que está muy centrado en su carrera.