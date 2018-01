La inesperada multa de Elena Tablada: te desvelamos lo que ha hecho

La semana no ha terminado nada bien para Elena Tablada ya que a última hora del domingo recibió una notificación indeseada en su casa. El remitente era Tráfico y en ella se le informaba de la obligación de pagar 200 € en concepto de sanción por incumplir una norma de circulación. ¿Por qué? La ex de David Bisbal ha sido multada por no llevar abrochado el cinturón de seguridad cuando viajaba a bordo de un coche de una empresa de transporte.

Ha sido la propia ‘influencer’ la encargada de compartir la noticia a través de un ‘storie’ de Instagram: “Atención a la multa que me pusieron ayer por ir sin cinturón en el asiento de atrás y a 30 metros de mi casa. Para los que no lo sabían, como yo”. Así informó Elena a sus seguidores; si bien es cierto que el ponerse el cinturón está más asimilado entre los conductores que entre los pasajeros, pero es igualmente sancionable. La buena noticia es que pagará el 50% menos del importante total si lo abona antes una determinada fecha.

Enamorada como el primer día de Javier Ungría, con quien ha reconocido querer casarse, aunque sin aclarar cuándo, Elena Tablada ha sido una de las protagonistas de lujo de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. La hemos visto en desfiles como el de Hannibal Laguna cogiendo ideas para sus futuras creaciones. Allí se le ha preguntado por la boda de David Bisbal y Rosanna Zanetti.

¿Sabéis cómo se enteró? La propia Elena responde: “Nos enteramos por las redes. Luego ya se lo dije a Ella para que no viniese otra tercera persona a decírselo antes”. A juzgar por sus palabras, la hija en común con el almeriense no termina de entender el compromiso de su padre con la venezolana: “Se lo dije yo el otro día y está en una época en la que no lo entiende muy bien, le da un poco igual, pero bueno, le encantan las bodas, así que se lo pasará fenomenal”, ha contado una Elena Tablada que desea que Bisbal “sea feliz