Elena Furiase presume de una madre premiada con la Medalla de Oro a las Bellas Artes

Lolita está de enhorabuena. El Ministerio de Cultura ha otorgado las medallas de Oro a las Bellas Artes 2017 a 24 personalidades entre las que se encuentra la hija de Lola Flores, además de artistas como José Luis Perales, Chiquito de la Calzada, el grupo de música ‘Hombres G’, los actores Juan Echanove y Andy García, o la actriz María Luisa Merlo, entre otros.

Elena Furiase no a tardado en mostrar el orgullo que siente por su madre, no sólo como artista, sino como persona. Elena ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a su madre en actitud cariñosa. Junto a al imagen ha escrito: “Enhorabuena mamá por esa medalla… lo que no sabes es que tú ya has ganado todas las medallas posibles…medalla de oro a la mejor mujer, la mejor madre, la mejor artista, la mejor amiga.. la mejor mejor. Te quiero “.

Todo un ‘piropazo’ con el que seguro que a Lolita se le ha caído la baba.

Este importante reconocimiento le llega a Lolita tras toda una vida dedicada a los escenarios. Con papeles destacados en cine y teatro, como el que le hizo merecedora de un Goya por su papel como actriz revelación en la película ‘Rencor’, o como el que protagoniza en estos momentos sobre las tablas con la obra ‘Prefiero que seamos amigos’, un gran número de discos a sus espaldas y constantes colaboraciones televisivas, Lolita se ha ganado a pulso este galardón. No podía ser menos procediendo de una de las sagas de artistas más reconocidas de nuestro país.