Elena Furiase deja las cosas claras sobre su cambio físico

Sin pretenderlo, Elena Furiase se ha convertido en protagonista de varias noticias durante los últimos días. Más delgada que de costumbre, la hija de Lolita Flores compartió varias imágenes en sus redes sociales con las que llegó a asustar a sus seguidores, que se preguntaban el motivo de su evidente bajada de peso.

Y, ante la polémica que se ha despertado, Elena ha terminado por confesar el motivo de su cambio: “Simplemente he aprendido a alimentarme, a comer bien, a cómo combinar los alimentos”, reconocía el pasado martes durante la presentación de la película ‘La Llamada’. “Muchas veces estamos en sobrepeso o más delgadas de lo normal y llega un momento que el cuerpo está en el peso que necesita. Simplemente es que estoy bien, alimentándome bien, pero no estoy anoréxica ni mucho menos, estoy en mi peso”, aseguraba tajante la intérprete que, además, quiso mandar un mensaje de tranquilidad a sus fans: “Me encanta comer. No os preocupéis, no estoy enferma ni pasa nada”.

Aunque son muchos los que se han inquietado por esta nueva Elena, también están los que llenan sus instantáneas de piropos como “pibón”, “bella” o “guapa” y es que, pese a quien le pese, la que fuera protagonista de ‘El internado’ está estupenda en todas sus versiones.