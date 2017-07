Elena Ballesteros, ex de Dani Mateo, presume de nueva alianza y declara su amor

No hace ni un año que la actriz Elena Ballesteros pasó por uno de los tragos más amargos de su vida. En septiembre de 2016, su todavía entonces marido, el humorista Dani Mateo, era fotografiado en compañía de una joven modelo y en actitud más que cariñosa.

Aquello supuso la ruptura de Dani y Elena.

La actriz se sumió en una gran tristeza que la mantuvo semanas apartada del ojo público. Pero algo muy bueno le deparaba a Elena en su vida.

Tras la tempestad llega la calma y a la actriz le llegó en forma de nuevo amor. Comenzó una relación con el biólogo, Juan Antonio Susarte, un amigo de toda la vida y con el que el pasado 8 de julio contrajo matrimonio.

La actriz ha publicado en Redes Sociales una fotografía en la que se ve su mano y la de su nuevo marido unidas y luciendo las alianzas. Junto a ella, una gran declaración de amor: “… Porque no sólo estamos enamorados de nuestras flores, sino también de sus raíces…

Tú eres el único hombre en el Universo conocido y en el que está por conocer, capaz de caminar de la mano de la mujer en la que me he convertido. Valiente, maravilloso hombre fuerte y a la vez sensible…

…Te amo porque sé lo que quiero, sé lo que valgo y sé lo que merezco. Y por eso, prometo hacerte el hombre más feliz, jamás conocido. Porque sé lo que quieres, sé lo que vales y sé lo que mereces”.

Nos encanta ver a Elena tan feliz. ¡VIVA EL AMOR!