Elena Ballesteros comienza una nueva vida en Londres

El refrán “tras la tempestad siempre llega la calma” se vuelve cierto en la actriz Elena Ballesteros, quien tras unos meses muy malos en el plano personal ha cogido de nuevo las riendas de su vida. Fue el pasado septiembre cuando la actriz se convirtió en el centro de noticias cuando se enteró por la prensa de que su por aquel entonces marido, Dani Mateo, tenía una relación con una joven modelo.

Formalizado el divorcio y tras superar el mal trabajo, Elena Ballesteros ha rehecho su vida alejada de España. En los premios Goya pudimos hablar con ella y nos contó cómo está viviendo esta nueva etapa.

Pregunta: Elena, ¿te ha costado mucho elegir el estilismo para esta noche?

R: Yo delego. Lo que sí tenía claro es que quería que fuera blanco porque estoy en nueva etapa de mi vida, renovada completamente. Estoy viviendo entre España e Inglaterra, tengo una casa en Londres porque por motivos profesionales me estoy desarrollando internacionalmente. Estoy muy contenta y necesitaba ya vestirme de cisne.

P: ¿Con qué proyecto estas allí?

R: Ahora estoy con mi primer representante moviéndome un montón y estudiando en una escuela de interpretación de allí muy prestigiosa. Por el momento, no tengo nada firme, pero estoy súper nerviosa porque es algo complicado actuar en otro idioma. Bueno, ya hice una película hace muchos años con Peter O’Toole y allí miran mucho la trayectoria y abre puertas.

P: ¿La niña se ha adaptado bien al cambio?

R: Sí, estoy feliz porque como estoy entre un sitio y otro, no dejo de lado España. Tengo propuestas aquí de trabajo, una obra de teatro, un par de cortometrajes sociales, una serie de ficción… Aquí en España no dejo de tener proyectos, pero sí es verdad que me apetece moverme en otro ámbito.

P: ¿Está allí en el cole?

R: No, aquí. Yo vengo cada quince días a verla. Está con su padre y luego le tocará conmigo.

P: ¿Le echas más de menos tú a ella que al revés?

R: Sí, pero ella me dijo: ‘Mamá si yo estuviera en tu lugar lo haría’ y yo le dije ‘hija, tienes toda la razón’.

P: Qué madura…

R: Sí. Me dijo: ‘Mamá, yo soy mayor, mi padre está aquí, no nos vamos a dejar de ver, nos vemos fines de semana alternos…’.

P: ¿En esta nueva etapa de tu vida el amor tiene cabida?

R: A mí, el mundo British no me apasiona mucho. No son mi tipo, aunque, son muy educados, muy poco machistas… Eso choca porque aquí sigue habiendo una cultura un poco “machistoide” pero allí no. Eso sí es que una característica que sí me puede atraer del hombre británico.

P: ¿Tienes ganas de enamorarte o de compartir tu vida con alguien?

R: Yo creo en el amor. Lo dije desde el minuto uno. Le dije a mi madre llorando entre lágrimas “yo creo en el amor” y cuando tenga que llegar, llegará. No estoy cerrada, ahora bien, tampoco lo estoy buscando. Igual en mi nueva andadura internacional aparece el hombre que es mi tipo.

P: ¿Desde cuando llevas viviendo allí?

R: Llevo viendo un mes y medio. Estaré hasta mayo o junio y en verano me vendré un tiempo aquí por el clima y las playas y me volveré.

P: ¿Te has ido sola?

R: Sí, estoy sola. Vivo en un apartamento en South Kensington, feliz de la vida, en una zona maravillosa. Estoy feliz, no me puedo quejar. Es un sueño.

P: Una vida nueva.

R: Totalmente. Un cambio de cultura, de horarios… pero estoy feliz. Ahora me cojo el metro y el autobús y soy anónima. Son cosas que recupero que no tenía tanto en España, pero recuperar el anonimato es muy interesante sobre todo para profundizar en mi profesión.