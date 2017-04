El verdadero motivo por el que Kate Middleton no monta a caballo

La hípica es unas aficiones favoritas de la mayoría de los miembros de las casas reales europeas. La infanta Elena, la princesa Mary de Dinamarca, Marta Luisa de Noruega o Carlota Casiraghi son solo algunas de las royals que practican la disciplina.

Por supuesto, la familia real británica supone el ejemplo más significativo de tradición ecuestre. La reina Isabel es una gran aficionada a los caballos desde su juventud y su nieta Zara Phillips es amazona profesional, convirtiéndose en el primer miembro de la familia en conseguir una medalla olímpica en los Juegos de Londres en 2012.

También los príncipes Guillermo y Harry son jugadores de polo y participan con cierta asiduidad en varios torneos. Sin embargo, hay un miembro que no comparte esta afición y al que nunca hemos visto a lomos de un caballo. Se trata de la Duquesa de Cambridge, quien nunca ha parecido mostrar especial interés por la equitación. Suele acompañar a su marido a los partidos y sigue las carreras desde las gradas, pero nunca participando activamente.

En los comienzos de su relación con el hijo de Diana de Gales, se habló que una supuesta alergia a este animal era el motivo por el que Kate Middleton no cabalgaba, dato que nunca llegó a confirmarse.

No obstante, la publicación especializada ‘Town&Country’ parece haber dado recientemente con la auténtica causa. Y es que según declaraciones de Marcia Moody, autora de una biografía de la Duquesa, esta no monta a caballo simplemente porque no aprendió durante su infancia, al contrario que su esposo. De momento no hay indicios de que un curso acelerado pueda dar frutos, aunque sus hijos sí están recibiendo formación en la disciplina.

Al parecer, los pequeños príncipes Georges y Charlotte sienten auténtica pasión por los caballos y Kate intentará alentarles todo lo posible en su afición, continuando así con esta asentada tradición familiar.