El sorprendente regalo de cumpleaños de Rappel a Miguel Ángel Muñoz

Miguel Ángel Muñoz está de celebración. El actor cumple 34 años, una bonita edad que llega en uno de sus mejores momentos profesionales. Felicitado por sus amigos y allegados, el intérprete ha recibido un regalo de lo más especial y sentimental. Se trata, nada más y nada menos, que una carta astral. Siendo su artífice Rappel, el vidente también ha querido hacer un recorrido por su vida personal y profesional atreviéndose a lanzar predicciones sobre su futuro sentimental. La antigua profesión de su madre, Cristina Blanco, como vidente de los famosos hacen suponer que no es la primera ocasión en la que el intérprete recibe un presente de estas características.

Además, Rappel ha valorado positivamente la forma de ser del actor tiñendo de halagos los calificativos sobre su persona. “Miguel es un chico que tiene mucha sensibilidad, mucho carisma y ha superado situaciones muy complicadas”, declara el vidente.

Sin embargo, las predicciones de Rappel no terminan ahí. El adivino también se ha atrevido a hablar sobre el amor. Calificado como uno de los solteros de oro, a Miguel Ángel Muñoz no se le conoce pareja desde hace tiempo, no obstante, puede que este periodo de soltería acabe pronto ya que Rappel vaticina que “vivirá un romance apasionado que puede ser sorpresa para todos”. No obstante, le advierte que sea selectivo con las féminas que se le acerquen “Un chico como él guapo, joven y famoso tiene que tener muchas pretendientas pero hace bien en ser selectivo porque a la hora de elegir pareja no hay que precipitarse y hay que estar seguro”.

Sobre su futuro labora, Rappel tiene claro que se convertirá en una de las promesas del cine español. “Tendrá seguro muchas oportunidades para poder demostrar lo que vale y acabar siendo una figura dentro de nuestro cine”, predice.