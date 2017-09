El sorprendente giro profesional de Miriam Sánchez

La que fuera actriz porno con el nombre de Lucía Lapiedra ha decidido dar un cambio radical a su vida. Miriam Sánchez, a sus 36 años, ha optado por buscar una nueva salida profesional y está estudiando Tanatoestética y Tanatopraxia. Aunque hace años que rompió con su pasado en el cine para adultos, parece que Miriam quiere cambiar también los platós y su presencia en los medios por una profesión tan diferente como es el maquillaje de los difuntos. Un cambio de vida drástico que tiene mucho futuro ya que, según ha publicado el portal de noticias ‘Informalia’, a día de hoy existe una gran demanda en este sector y parece que la ex de Pipi Estrada ha encontrado una nueva salida laboral.

Miriam pasó de ser actriz porno a colaboradora en ‘Crónicas Marcianas’, de ahí a ‘Torrente 3’ y a convertirse en la novia del ex de Terelu, Pipi Estrada. Ya entonces decidió olvidarse de Lucía Lapiedra y ser ella misma, Miriam Sánchez. En 2007 tuvo una hija con el periodista deportivo, llamada también Miriam. Dejó atrás algunas adicciones y participó en ‘Supervivientes’ en 2008, siendo la ganadora y llevándose un premio de 200.000 euros. Poco después comenzó a trabajar como asesora del amor en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’ junto a su pareja de entonces. Pero a Pipi y a Miriam se les acabó el amor y ella volvió a enamorarse hace unos años del bailarín Cristo Vivanco, del grupo Los Vivancos. Una relación que a día de hoy parece rota.

Según ella misma ha confesado en sus redes, acercarse a Mediaset le produce urticaria, por lo que no parece que vayamos a verla en ningún plató de televisión por ahora. Si hace poco volvíamos a saber de Miriam, que está muy alejada desde hace años de la pequeña pantalla, fue porque vendió sus prótesis mamarias en Twitter. Una ruptura total con su pasado en el cine erótico, además de que ha dado un cambio radical a su imagen, cortándose el pelo y llenándose de tatuajes. Cansada de los medios, prefiere que no la reconozcan y, según confirma ‘Informalia’, Miriam se ha apuntado a un curso para trabajar en funerarias o tanatorios conservando a los cadáveres y maquillándolos. Un trabajo en el que no solamente es importante la formación, sino también la vocación y no ser reticente a trabajar con difuntos.