El plantón de Paula Echevarría a David Bustamante

Por mucho que diga que no lo tiene claro, Paula Echevarría se aleja día a día del que todavía es su marido. Con tal de no admitir lo que ya es más que evidente, hace apenas unos días y durante la celebración de su cumpleaños, la actriz aseguró que David Bustamante no acudiría a la fiesta por estar trabajando, pero que evidentemente estaba invitado.

Pongamos que no sabemos que el trabajo de David ese día terminó a las 9 de la noche (y el cumpleaños a altas horas de la madrugada), pongamos que nos creemos a Paula cuando dice que no tiene ninguna decisión tomada porque no lo tiene claro… ¿cómo se explica entonces lo de este sábado? David Bustamante cantaba en Madrid, en Las Rozas, a 10 kilómetros escasos de Villafranca del Castillo, donde viven Paula y Daniella. La pequeña estuvo con su padre pero ¿Y Paula? La propia actriz se ha encargado en dejar patente que este fin de semana se encontraba en Madrid disfrutando de los últimos rayos de sol del verano a la orilla de su piscina. ¿Por qué no fue al concierto?

Desde que se hiciera público que ya no vivían bajo el mismo techo el cantante ha sido cargado con la responsabilidad de la separación. El carácter tranquilo y siempre sonriente de la `chica Velvet´ habría sido una baza de mucho peso a favor de esta teoría y es que ha quedado más que patente que el cántabro está sufriendo mucho más la cara pública de su ruptura. Más natural y sensible que su mujer, David Bustamante no ha podido disimular los nervios y la tensión que esta situación le provoca.

Aunque durante meses se ha achacado al interés mediático la tensión con la que Bustamante aparece en público últimamente, la periodista Sandra Aladro asegura que el entorno del cantante tiene claro que el estado de David está causado por la incertidumbre a la que Paula le tiene sometido al no querer oficializar una situación que ya es un hecho.