El otro reencuentro (esta vez sin cobra) de Chenoa

La artista está que no para. Y lejos de haberse venido abajo tras el agridulce reencuentro con David Bisbal y toda la polémica de la cobra, ha aprovechado el tirón para trabajar más que nunca y para recorrer todos los rincones de España con ‘Soy Humana’. Y si se trata de aportar un granito de arena en un acto benéfico, pues se hace lo que haya que hacer, incluso prestarse a otro reencuentro.

Chenoa acudió el pasado sábado a una fiesta solidaria en beneficio de los mayores de Ubrique y entre los invitados se encontraban el torero Juan José Padilla o Josep Pedrerol que no dudó en inmortalizar lo que es un momentazo. La ex de David Bisbal se subía al escenario para cantar a dueto con su otro ex, David de María.

Además, se arrancaron con una canción muy sentida y que a la vez tiene un valioso mensaje “yo no quiero problemas”. La relación de ambos apenas duró unos meses, pero fue intensa y les sirvió para cogerse un gran cariño, cariño que aún se guardan y que demostraron sobre el escenario.

Fue en 2010 cuando se conocieron y en el mismo año cuando decidieron que no estaban hechos el uno para el otro. Desde entonces la vida ha dado muchas vueltas y ahora ambos tienen otras parejas.

David se casó con Lola Escobedo, su mannager en 2014 y en 2015 se convirtió en papá de su primer hijo, Leonardo, que está a punto de cumplir su primer año de vida.