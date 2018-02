El museo Rocío Jurado, pendiente de la decisión de Rocío Carrasco

Parece que habrá que seguir esperando. Once años después de la muerte de Rocío Jurado, el museo que tenía que servirle de homenaje, al que Amador Mohedano dedicó tanto tiempo y esfuerzo, sigue siendo un proyecto en papel. La mañana el jueves la alcaldesa de Chipiona, localidad en la que se habría de ubicar, ha ofrecido una rueda de prensa en la que han explicado el porqué de tanta demora. Y, al parecer, el único escollo es la negativa de Rocío Carrasco.

Los vestidos están listos, el espacio pensado y hay dinero suficiente para su montaje, tan solo falta que la hija de la inolvidable artista se decida. Al parecer, es un problema que viene de lejos, de cuando la anterior administración de Chipiona gastó una subvención que tenía que haber ido dirigida a la institución a otras cosas. Una forma de proceder que no pasó le pasó por desapercibida a Carrasco, que decidió iniciar un proceso legal para el tema se aclarase y, hasta que no se resuelva, no tiene intención de pronunciarse sobre lo que va a pasar con el museo.

Si bien desde el ayuntamiento entienden la postura de Rocío, piden que les dé una “respuesta de si efectivamente va a paralizarse el museo”. Para ello le han mandado una carta para que, en el plazo de quince días, les dé una respuesta. Solo que esperar que Rocío dé luz verde al proyecto y podamos empezar a recordar a Rocío Jurado.