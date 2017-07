El monumental enfado de Fonsi Nieto con Lucía Pariente

Ayer fue un día muy especial para Alba Carrillo. La modelo llegaba a España tras tres meses viviendo su particular aventura personal y profesional en tierras hondureñas. Si bien es cierto que comenzó el concurso de la mano de su madre, la expulsión de su progenitora benefició cuantiosamente a la maniquí que finalmente logró una medalla de plata. No obstante, aquel segundo puesto Alba no lo vivió como una derrota, todo lo contrario, la ex de Feliciano López estaba pletórica y, entre otras razones, era porque tras mucho tiempo pudo abrazar a la persona más importante de su vida: su hijo Lucas.

Antes de conocerse el nombre del ganador los tres finalistas recibieron sorpresas inesperadas y la de Alba no podía ser otra que la de su pequeño. Al ser menor, Carrillo tuvo que entrar en una sala donde, sin imagen ni sonido, pudo disfrutar de unos minutos con él. Tras ese especial momento, Alba salió muy emocionada y quiso aprovechar la ocasión para agradecer que Fonsi Nieto -el padre del niño- le diera el consentimiento para poder llevarlo a los estudios de Mediaset, ya que, de otra forma, no podría haberlo hecho.

Una estampa preciosa que tan solo horas después se ha desvanecido como un castillo de naipes. Aquel encuentro con su pequeño parece que le va a costar caro a la modelo y a su madre Lucía Pariente. Fonsi Nieto está tremendamente enfadado y ya ha emprendido acciones legales contra su ex suegra. Según testimonios que han hablado con el DJ, Nieto había pactado con la abuela que el niño esperaría en casa la llegada de su madre. Lucía Pariente, sin ningún tipo de potestad ni autorización, decidió por mutuo propio saltarse aquel juramento y llevarle a los estudios. En el primer instante que el ex piloto conoció este hecho, avisó a su madre y hermana para poner una denuncia contra Lucia Pariente por incumplimiento del acuerdo. Tal y como se ha hecho público, Fonsi escribió varios mensajes a la madre de Alba Carrillo para pedirle explicaciones sobre la violación de la alianza, pero, parece ser, no hubo respuesta alguna.

Cabe recordar que antes de que comenzara el reality, los padres del niño hicieron un acuerdo tácito de no exponer al pequeño, sin embargo, tal y como se ha dado a conocer en El Programa del Verano, la Fiscalía del Menor tuvo que actuar durante el trascurso del programa para dar un toque de atención a Alba y pedirle que dejara de hablar del pequeño.