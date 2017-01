El misterioso viaje de Isa Pantoja a Dublín

No hace ni una semana que Chabelita se instalaba en la capital española cunado ya ha decidido poner tierra de por medio. La hija de Isabel Pantoja ha querido desconectar del ambiente cargado de la capital y viajar a tierras irlandesas. Sin embargo, esta aventura no la ha vivido sola. La hija de la tonadillera, en esta ocasión no ha estado acompañada por su inseparable Alejandro Albalá y tampoco de su pequeño Albertito. De hecho, este ha sido un viaje de amigas. Isa Pantoja ha estado acompañada de una amiga con la que además de hacer turismo por la ciudad, ha podido disfrutar de la noche de Dublín.

A través de su cuenta de Instagram, Isa Pantoja ha compartido con sus seguidores diferentes momentos del fin de semana que ha vivido con su amiga. Como una joven de su edad, Isa Pantoja ha vivido lo que significa estar en la noche de una de las capitales de la cerveza. A través de las instantáneas, se ha podido ver cómo ha conocido a los jóvenes nativos de la capital irlandesa con los que, seguramente, no ha tenido ninguna dificultad para comunicarse ya que en diferentes ocasiones ha demostrado su alto nivel de inglés.

Sin embargo, la joven no solo ha gastado su tiempo en divertirse. También ha pasado tiempo empapándose de la cultura del país conociendo su gente y sus calles. Quizás, esta escapada solo ha sido un trampolín para coger fuerzas y dar comienzo a su nueva vida.