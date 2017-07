El gran susto de Bárbara Rey

Tal y como adelantó el programa de ‘Sálvame’ y más tarde reconoció su hija Sofía Cristo en ‘Supervivientes’, Bárbara Rey se encuentra ingresada en el hospital Montepríncipe de Madrid desde el pasado fin de semana. “Tenía una insuficiencia respiratoria, tiene una bronquitis y se ha controlado”, ha declarado la DJ en referencia al pronóstico de su madre.

Sin duda alguna, este ha sido un gran susto para toda la familia de la artista que no dudó en acudir al centro sanitario al observar las altas temperaturas de Rey y las dificultades que presentaba al respirar. La rápida actuación de los médicos, que descartaron neumonía, fue clave para la paulatina recuperación de la misma.

Afortunadamente, la infección bacteriana con la que ingresó ha remitido y la vedette ha podido subir a planta. No obstante, por el momento no podrá ser dada de alta hasta que no desaparezca “un bulto que no se ha ido del todo”, según ha contado su hija.

La última aparición televisiva de Bárbara Rey fue con Risto Mejide en el programa ‘All you need is love’, donde trató con el publicista algunos de los temas más controvertidos de su vida, como los episodios vividos con Chelo García Cortés. Tras ese coloquio, la repercusión de sus declaraciones -desafortunadas- no se hizo esperar y la colaboradora de ‘Sálvame’ cargó contra ella.