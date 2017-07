El gran momento de Terelu

Después de haber pasado por un cáncer de mama, de que su madre sufriera una isquemia cerebral y de que se quedasen sin trabajo con la cancelación de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, Terelu se encuentra en un gran momento debido a que todo se va solucionando. Te lo contamos.

La colaboradora lloraba de felicidad el pasado 5 de julio en ‘Sálvame’ al contar que después de cinco años y un mes ha superado el cáncer de mama que sufrió y le han dado el alta. Terelu no podía contener las lágrimas cuando Jorge Javier le hacía entrega de un ramo de flores de parte de todo el equipo del programa. Además, la hija mayor de María Teresa Campos lanza al mercado el próximo 12 de julio el que será su primer libro, ‘Frente al espejo’. Una publicación escrita por la malagueña junto a su compañero en ‘Sálvame’, Kike Calleja, donde abre su corazón. Un libro en el que habla de una mujer sensible, llena de miedos, generosa con sus amigos y familiares, donde explica que no todo ha sido un camino de rosas para ella. En él, la hija de María Teresa responde a todas las preguntas que le hace Kike sobre cómo es ella realmente, quién ha sido el hombre de su vida, cómo vivió la trágica muerte de su padre, cuál es la relación con su madre y cómo afronta su futuro, entre otras cuestiones. Los derechos de autor serán entregados en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Pero no es la única afortunada de la familia. Su madre, María Teresa Campos, se ha recuperado en un tiempo record de la isquemia cerebral que sufrió el pasado 16 de mayo, cuando fue ingresada de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Tras pasar ocho días en el hospital, recibía el alta el pasado 24 de mayo y desde entonces hace vida casi normal después de recuperar la visión completa de los dos ojos; llegó a padecer visión doble.

Su hermana Carmen Borrego también está de enhorabuena, tras toda una vida detrás de las cámaras, la hija más desconocida de María Teresa Campos saltó a la fama en el reality ‘Las Campos’. Tan cómoda se ha visto delante de las cámaras que ha repetido experiencia como colaboradora en ‘Supervivientes’. Pero eso no es todo, Carmen acaba de ser fichada como asesora del amor en el programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, donde será compañera de Nagore Robles, como ellas mismas anunciaron en Telecinco.

Pensando en sus próximos proyectos, Terelu no descarta convertirse en asesora del amor en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ como hará su hermana próximamente. O quién sabe, quizá la veamos en el próximo ‘Gran Hermano Vip’ como concursante de pleno derecho. Lo que está claro es que es un gran momento para ella ahora que está totalmente recuperada de la enfermedad que ha sufrido.