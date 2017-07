El éxito llama, por fin, a la puerta de Rosa López

Rosa está promocionando su octavo álbum de estudio, ‘Kairós’, que ha salido a la venta este pasado 30 de junio. Pero no es la única novedad que la extriunfita trae debajo del brazo. Esta semana ha sido Trending Topic por su vuelta a la televisión de la mano del reality ‘Soy Rosa’ que ha grabado para TEN. Seis capítulos sobre el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico en los que podemos conocer mejor a la mujer que está detrás de la artista, que comenzaron su emisión el 26 de junio a las 21.30h. Rosa está en el mejor momento de su vida y la cadena que emite su reality no duda en describir su paso por el programa como una historia de superación, cambio artístico, físico y emocional de la Rosa que no conocemos.

Las cámaras del programa han seguido a la granadina durante todo el proceso de su nuevo álbum, desde la creación de las letras, la grabación del primer videoclip o los actos de promoción. Rosa ha vuelto 15 años después de OT a la pequeña pantalla para dar a conocer cómo ha cambiado aquella Rosa con sobrepeso e insegura que conquistó a la audiencia consiguiendo convertirse en la primera ganadora. “La verdadera Rosa es la que hay aquí, la que habéis visto durante muchos años, pero mi vida es diferente y tengo unos hábitos que no tienen nada que ver con la anterior. Lo que quiero ahora es mostrar que no me he quedado en la Rosa de aquellos años, la que todo el mundo llamaba pobrecita”, aseguraba la exconcursante de ‘Tu cara me suena’ en la presentación de su propio docu-reality.

Haciéndole compañía en TEN están algunos de sus compañeros de OT como Geno, Mireia o Manu Tenorio. También aparecen Ruth Lorenzo, Massiel y Soraya, con quienes hizo la promo para la serie ‘Las chicas del cable’, o su amiga y compañera en ‘Tu cara me suena’ Lorena Gómez.

Encantada con su propio reality al estilo de ‘Las Campos’, Rosa además suma alegrías con el éxito de descargas digitales que ha tenido su primer single ‘Al fin pienso en mi’. Y es que ya era hora de que el éxito llamase a la puerta de Rosa López y de que por fin pensara en ella misma.