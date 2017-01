Marta Sánchez se encontraba en Argentina cuando supo la noticia de la muerte de Bimba Bosé, con quien había compartido campañas de prevención del cáncer, enfermedad por la que perdió a su hermana Paz.

La cantante se quedó impactada y compartió un emotivo mensaje: “La primera vez que vi a Bimba fue hace ya muchos años en casa de Nacho Cano. Me llamó la atención la planta y el poderío de una veinteañera que sabía lo que quería y desbordaba una fuerte personalidad. A lo largo del tiempo he podido conocer un poquito más a esta mujer que a nadie dejaba indiferente… valiente en todos los sentidos, en vivir, amar, luchar, crear, posar, hablar, caminar, en ser. Y ella era especial. Hoy me levanto en Patagonia, Argentina con los ojos llenos de lágrimas y muy pocas ganas de nada… Indignada una vez más con ese gran pesar de la humanidad que ni quiero mentar. Ese gran negocio. Lleno de mentiras. Mi querida y admirada Bimba, se te va a echar mucho de menos. Una persona como tú es irrepetible. Gracias por tu luz y por tu autenticidad. Si tienes la oportunidad de conocer a Paz en donde estéis, dile que te cuide de mi parte y que te lleve al mejor parque de nubes desde donde mandes besos a tus dos preciosas cada día. 💋#bimbabose#martasanchez #martisimasanchez#tristedia.

Al día siguiente compartió una fotografía de Bimba Bosé y afirmaba: “No me la quito de la cabeza… por algo será”.