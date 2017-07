El dulce momento de Chenoa que su padre no conseguirá empañar

Chenoa vive uno de sus mejores momentos profesionales. Desde el reencuentro con sus compañeros de ‘Operación Triunfo’ a finales de octubre, su carrera se ha relanzado. Su paso como jurado en la última edición de ‘Tu cara me suena’ ha conseguido volver a meterse al público en el bolsillo, tanto que repitió en la versión de anónimos. Además Laura también ha conseguido hacerse con una silla como colaboradora en ‘Zapeando’ y es que se mueve como pez en el agua en televisión. Pero todos estos proyectos, no le han hecho descuidar su carrera musical y durante todos estos meses ha conseguido llenar cada una de las salas en la que ha actuado con su gira ‘Soy humana’.

Y ahora la argentina está a tan solo unos meses de cumplir otro de sus sueños, publicar su propio libro. ‘Defectos perfectos’ incluye “testimonios reales, algunos verdaderamente desgarradores, junto con episodios desenfadados y anécdotas divertidas; a lo largo de sus capítulos desfilan amores, amigos, compañeros de profesión, familiares…” y aunque todavía no haya salido a la venta, el ejemplar ya se ha posicionado como número uno en preventa.

Además hace tan solo unos días, la cantante cumplía 42 años y lo hacía en su mejor momento.

Pero ahora cuando todo iba encaminado, su padre biológico José Carlos Corradini vuelve a las portadas poniendo contra las cuerdas a su hija. El argentino le reclama que le pase una pensión de manutención. A pesar de no verla, ni preocuparse de ella en 25 años es capaz de llevarla a los tribunales después de que haya fracasado el intento de llegar a un acuerdo amistoso. Corradini no es la primera vez que acapara los medios en nuestro país. Aprovechando la popularidad que su hija obtuvo después de su reencuentro con David Bisbal y la famosa cobra, no tuvo problema en sentarse en un plató de televisión para despotricar de ella. La mallorquina de adopción siempre ha considerado a su padre a la pareja de su madre, Tati, por eso no ha querido contestar a José Carlos, ni entrar en su juego.

Este gran momento, se ve amenazado por la entrada en escena una vez más de su padre biológico, por eso ahora habrá que ver cómo termina todo esto y si finalmente accederá a pagarle.