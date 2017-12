El drama de Alonso Caparrós y porqué esta vez sí nos creemos sus palabras

A lo mejor es la magia de la Navidad, pero Alonso Caparrós, ha pasado de decir que no se veía sentado con su familia esta Nochevieja a prometer, en directo y ante los telespectadores de Sálvame, que se va a reunir con su padre para arreglar las cosas. “Lo estoy deseando con toda mi alma. He conseguido desprenderme de toda la parte de odio y de rabia y ahora me queda la necesidad de abrazar a mi padre. De que él y yo hablemos”, explicaba.