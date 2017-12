El drama de Álex Casademunt tras salir de OT

Hace unos días volvíamos a ver a Álex Casademunt. El extriunfito se subía al escenario de ‘Operación Triunfo’ junto a Nerea, concursante de esta edición del talent musical para interpretar todo un clásico, ‘Vivo por ella’.

Ya han pasado 16 años cuando todos le conocimos como el mejor compañero de batallas de David Bustamante en la academia más famosa de la televisión. Fue en ese entonces cuando el catalán con tan solo 20 años amasó una gran fortuna y conoció las mieles del éxito en primera persona. Ahora el cantante ha confesado a ‘Exclusiva digital’ el drama que vivió en aquel entonces: “Con 26 años me gasté casi 30 mil euros de mi bolsillo para la producción de un disco y al tío al que pagué desapareció con mi dinero”.

El supuesto estafador es el productor musical Ernesto Teruel y como confirma el círculo más cercano de Álex al portal digital de LOOK, su relación está en un punto muerto: “Ha estafado a mucha más gente. Estamos yendo a por él con los trámites judiciales pertinentes, porque es un tío que tiene muy poca vergüenza”.

Por sus palabras, el artista no confía en recuperar el dinero que invirtió en aquel momento: “Me llevaron a grabar a un estudio miserable en un domicilio de Madrid con cuatro aparatos muy cutres y aquel proyecto nunca llegó a buen puerto”. Casademunt nunca llegó a demandarle, pero tiene sus motivos: “No les llegué a demandar porque con quien más trate fue con Gabriel Oré, el otro productor musical que trabajaba con Ernesto. El domicilio donde grabé en Madrid era de Gabriel y tengo entendido que acabaron muy mal entre ellos por este tipo de asuntos. El caso es que yo nunca recuperé mi dinero”.

Pero Teruel también ha querido dar su versión de los hechos al portal digital: “Estas desavenencias sucedieron hace ya cinco o seis años y yo he hablado con Álex tiempo después, hará cosa de un año. Por eso, no entiendo que hable de una mala relación”. Y además asegura que el proyecto no vio la luz porque no llegaron a ponerse de acuerdo con Álex: “Fue un proyecto que se dilató muchísimo, porque al artista no le gustaba el montaje. Hubo desacuerdos técnicos y al final no salió adelante”.

Ernesto también echa las culpas de que Álex no volviera a ver el dinero invertido al que en ese entonces era su socio: “Lo que pasó con Álex es que no se le pagó porque él no estaba de acuerdo con el resultado. Es como si vas a un restaurante comes y como no te ha gustado la comida, no pagas”.