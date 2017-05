El descuido de Doña Letizia en Holanda

Las reinas también son humanas y Doña Letizia nos lo acaba de demostrar. La esposa de Felipe VI ha sido una de las grandes protagonistas en los actos de celebración del cumpleaños de Guillermo de Holanda que han tenido lugar este fin de semana en La Haya.

Y ha sido protagonista por doble partida y debido a su look. Una vez más, nuestra Soberana ha copado titulares no solo a nivel nacional sino igualmente fuera de nuestras fronteras. En esta ocasión se decantó por un espectacular diseño de Stella McCartney en rojo pasión, color patrio por excelencia, de cuello a la caja y un hombro al descubierto, algo que en la actualidad marca tendencia. No ha sido la primera en lucir este diseño ya que Karlie Kloss lo llevó en blanco en la última entrega de los Óscar y la cantante Alicia Keys se atrevió con él en un concierto.

Sin embargo, a pesar de que el look era de lo más espectacular, si hay algo que ha llamado la atención ha sido el maquillaje de la monarca. Por primera vez la Reina ha sufrido un descuido en su maquillaje, algo inexplicable si tenemos en cuenta lo cuidadosa que es con los detalles.

Doña Letizia posó para los medios a la salida del hotel y mostró una amplia sonrisa que se vio ensombrecida por una mancha color carmín en sus dientes. ¿Cómo es posible que no se diera cuenta que su barra de labios se había deslizado hasta el interior de su boca? Quizá nadie de su equipo tuvo tiempo de avisarla, ni el propio Don Felipe lo vio. En cualquier caso, la elección de la textura tampoco era la más adecuada. Para esta clase de eventos, en los que hay que saludar a tanta gente y estar perfecta hasta altas horas, lo mejor es un maquillaje mate, que resiste mucho más, por el contrario, prefirió una barra satinada, bastante más sensible a cualquier tipo de “desastre”.

Aunque la próxima vez se mirará dos o tres veces al espejo antes de salir, para nosotros siempre estará perfecta. No se preocupe Majestad, que un descuido lo tiene cualquiera.