El cuerpo del verano se esculpe en invierno: los famosos sudan con glamour

La nueva moda entre nuestros famosos no tiene nada que ver con el lujo y la avaricia. Todo lo contrario. Nuestras celebrities no dejan de invadir las redes sociales con sus fotos haciendo deporte. Bien sea dentro de un gimnasio, al aire libre o en su propia casa, los famosos se han apuntado a esta nueva práctica y no dudan en enfrentarse a ella sin perder su estilo y glamour.

Los estilismos utilizados no dejan a nadie indiferente y el contenido de sus fotografías no pasan desapercibidas para ningún usuario. Aunque la estación del año no incita a enseñar parte de sus torsos, el ejercicio físico es la mejor excusa para mostrar de qué manera preparan su cuerpo para la época estival.

La presentadora Cristina Pedroche es una de ellas. Declarándose una enganchada al running, la vallecana presume de cuerpazo gracias al ejercicio que realiza casi a diario. Deporte que también comparte con su marido David Muñoz con el que se le ha podido ver en más de una ocasión participando en carreras populares.

Siguiendo con la profesión, Pilar Rubio también ha incorporado el deporte a su forma de vida. Siendo madre de dos niños, la mujer de Sergio Ramos ha conseguido conservar su cuerpo a la perfección. Tanto es así que la reportera estrenará un programa dedicado a la vida sana y sus rutinas deportivas.

Desde que entrara a la Academia de Operación Triunfo 1, Rosa López ha entendido lo importante que es llevar una vida saludable. Ahora, con un cuerpazo, la andaluza practica deporte tanto por salud como por gusto.

Paz Padilla es otro de los rostros televisivos que ha logrado hacer del gimnasio su hobby. La gaditana de 47 años ha decidido ponerse en forma y animar a todos sus seguidores a que la sigan en su práctica.

En el terreno masculino, Pablo Alborán ha decidido aprovechar su ausencia de los escenarios para practicar rutinas de deporte y así poder dejar la mente en blanco para conseguir la inspiración.

Por su parte, Jaime Cantizano se ha transformado en un papá de moda. El presentador acaba de convertirse en padre primerizo gracias a una gestación subrogada por la que tuvo que viajar a Estados Unidos. Ahora, con menos tiempo para él, Cantizano continúa buscando ratos para sí mismo y el gimnasio es un buen amigo.

En plena actualidad con la madre de su hijo, Alba Carrillo y su futura boda con Marta Castro, Fonsi Nieto ha encontrado en el deporte su mejor aliado.