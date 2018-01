El corte de manga de Dora Postigo

“Queridísimo 2017, Ya era hora de que te fueras👋🏼😂 aunque no has sido mi mejor año has estado lleno de cosas buenas, gente nueva y muchísimos viajes y experiencias que te prometo que no olvidare… gracias por todos esos momentos con mis amigos y mi familia y por toda esa gente que ha llegado en este maravilloso año y me ha cambiado la vida❤️ ahora por favor vete y nunca vuelvas🖕🏼”

Así, sin olvidar todo lo bueno que ha vivido este año, ha despedido la hija mayor de Bimba Bosé al 2017. Con apenas 12 años Dora perdió a su madre a final de enero del año que acaba de terminar y, lejos de hundirse, Postigo ha sido de lo más activa en las redes sociales, donde ha dado toda una lección de entereza y positivismo a sus seguidores. Con una peineta más que merecida para el año en el que perdió a su madre, la joven ha conseguido sacar el lado bueno de las cosas una vez más.

Bosé tenía dos hijas fruto de su relación con Diego Postigo y tras su fallecimiento las dos pequeñas se han adaptado perfectamente a la vida de su padre, cuya pareja es la actriz Bárbara Lennie.

La familia al completo ha vivido un año cargado de experiencias, habiendo viajado por España y al extranjero en numerosas ocasiones y acompañando a Dora en sus primeras actuaciones como cantante en solitario.

La libertad con la que Dora y June viven es todo un grito a la confianza y a un desarrollo artístico y creativo mucho más abierto de lo que socialmente estamos acostumbrados a ver, y aunque ya no esté, estamos seguros de que la figura de Bimba es una constante en su día a día.