El buen final de año de Alba Carrillo

Alba Carrillo es el personaje del momento. Tiene un record importante, pues ya son muchos los meses que lleva ostentando el título. No ha sido su año, no lo ha pasado bien y no ha tenido problema en compartir sus ‘penas’ con todo el que ha querido escucharla.

Después de su divorcio de Feliciano, que aún continúa abierto en el juzgado, ha tenido una desagradable guerra con el padre de su hijo. Con este último ha sellado la paz con un acuerdo, abogadas de por medio y mucha generosidad y diplomacia.

De hecho, debido a este acuerdo, la modelo ha pasado una noche buena y una Navidad un poco triste. Si hay alguien en quien se ha apoyado durante estos meses tan malos ha sido en su hijo Lucas, y el pequeño ha pasado estos días tan significativos con su padre. Alba le ha echado mucho de menos.

Ahora le toca a ella, por eso, dentro de lo que cabe, el fin de año será feliz. Lo pasarán con la familia Carrillo y el pequeño estará junto a ellos, también tiene la suerte de disfrutar de él el día de Reyes, que es, sin duda alguna, la fecha que más gusta a los niños entre todas las celebraciones navideñas.

A día de hoy Lucas es su hombre, así lo dice ella. No tiene demasiadas ganas de encontrar el amor, aunque no se cierra a ello, por lo que no hay mejor broche para acabar el 2016 que con su hijo y mejor apertura de 2017 que viéndole disfrutar de sus regalos.