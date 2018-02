El brutal ataque de Aída Nízar a María Patiño

Aída Nízar ha vuelto al mundo de la comunicación para quedarse, al menos eso espera ella. Y es que acaba de marcharse a Milán para cumplir con un nuevo reto profesional con Mediaset Italia. Aunque no ha querido contar mucho más, se sabe que su madre estará junto a ella: “Mi hija Aída @aidanizaraida simplemente nació para comunicar!!!!”, escribía la colaboradora la que fue colaboradora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

Con esta instantánea no solo hemos conocido el nuevo reto profesional de Aída Nízar, sino que también hemos podido apreciar el cambio físico que ha experimentado desde que apareciera la última vez: mucho más delgada, Aída vuelve a la tele para seguir cumpliendo su sueño de trabajar en la pequeña pantalla.

En paralelo a su vida profesional, Aída Nízar y su madre siguen presumiendo de lujo a través de las redes sociales. Madre e hija no paran de compartir sus tratamientos de belleza, sus compras a firmas de lujo. De hecho, la ex concursante de ‘GH VIP’ no para de lucir prendas y complementos de Louis Vuitton, Chanel…

A pesar de que su trabajo está en Italia, Aída Nízar sigue muy pendiente de lo que ocurre en España. De hecho, en la última polémica de ‘Sálvame’ con Carlos Lozano, ex concursante de ‘GH VIP’ ha sacado las uñas por el presentador y ha atacado con dureza a María Patiño: “Esperpento y mentirosa mujer, la menos vista de la tele, todos y cada uno de sus programas son los menos vistos, con audiencias pésimas. Y ahora me pregunto: ¿pero es que nadie se acuerda de cuando ella calificaba como programa de bazofia el programa ‘Sálvame’ y sus colaboradores? Ella decía que jamás trabajaría en ese programa… Y ahora se lo reprocha a @carloslozanovip???? Patiño y sus programas son los menos vistos, de cada 5 palabras se equivoca en 4 además de aburrrir tantooooo!!!! Me han llamado para su programa muchas veces y jamás he aceptado, ni aceptaré! Pero efectivamente ahí está esa mujer que asusta… y tan borrosamente operada… Llevaba mucho sin ver la tele y ahora lo entiendo!!! Lamentable ellos… los que envidian al… sublime @carloslozanovip”, ha escrito contundente. Un mensaje que por el momento ha obviado María Patiño.

Aída ha querido mostrar su apoyo a Carlos Lozano. La Fábrica de la Tele ha contado con él para convertirse en el sustituto de María Teresa Campos en la sección ‘El defensor de la audiencia’, y desde que llegó, no ha parado de protagonizar polémicas y disputas con el resto de colaboradores. “Esto es broma? Que María Teresa no ha faltado a los colaboradores? Si incluso Jorge Javier abandonó el plató y discutía todos los días con todos… Lamentable cómo intentan, sin conseguirlo, manipular, pero no pueden con @carloslozanovip”.

Hay que recordar las peleas que ha protagonizado Carlos Lozano con los colaboradores de ‘Sálvame’. De hecho, este sábado, el presentadora se sentaba en el ‘Deluxe’ para hablar de ello: “No me arrepiento de nada, aunque reconozco que me alteré un poco. Aunque puedo ser mucho más duro. Estuve al diez por ciento. No te metas conmigo porque si tú vienes a por mí, yo voy a ir a por ti. Me considero buena persona, pero cuando soy malo, soy malo. Me he criado en un barrio y ahí te educan en la honestidad y para ayudar al necesitado. Cuando veo el trato que se me ha dado aquí…”.

Aída no ha dudado en mostrar su apoyo al presentador a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 25.700 seguidores. Ahora está inmersa en su nueva vida fuera de España, pero no obvia lo que ocurre en el país donde pasó algunos de sus mejores momentos… ¿Volverá a España próximamente o tendremos que seguir sus pasos a través de las redes sociales?