Eduardo Casanova desvela sus miedos, sus inquietudes y obsesiones

Eduardo Casanova, que ya sabe lo que es triunfar como actor, desde ‘Aída’, y como director, por ‘Pieles’, fue el invitado del último Chester, donde se confesó con Risto Mejide, en una entrevista en la que desveló muchas de sus facetas más desconocidas.

El actor, a quien hemos visto crecer ante las cámaras, desveló muchas facetas desconocidas sobre su vida, como por ejemplo, su relación con las casas en las que vive: “Estoy un poco cansado de mi casa, tengo ganas de cambiarme… llevo cinco años. Y la putada es que es comprada… debería haberme planteado alquilarla. Me pasó con mi casa anterior, me canso de mis casas porque las convierto un poco en set de películas… en platós”.

Eduardo Casanova, que es uno de los artistas más talentosos de su generación, tiene una relación de amor-odio con el color roso: “Si me fuese a vivir a otra casa, la pondría también de rosa y tengo que hacer muchos esfuerzos para cada cosa que ruedo no hacerlo en rosa. Detesto el color rosa, no puedo soportarlo, pero a la vez no puedo vivir ya sin él”.

Cuando comenzó a rodar ‘Aída’ era solo un niño, pero trabajaba durísimo: “No sé si lo puedo decir, yo cuando empecé a rodar la cosa era diferente, yo tenía doce años, pero rodaba mogollón de horas. Tal vez era legal, no tengo ni idea (…) pero, vamos, feliz, yo no me quería ir, feliz”.

Con 17 años rodó su primer cortometraje como director, ‘Ansiedad: “Había mil cosas que no sabía hacer, pero te juro que ahí viví algo que sentí que tenía cierto peligro. Yo no me drogo, pero puede que sea parecido a como una persona que sabe que se acaba de enganchar a algo y que sabe que va a ser muy complicado salir de eso”.

Eduardo también desveló cómo le afectan las críticas: “Claro que afectan. Las críticas de ‘Pieles’ han sido la hostia, pero afectan también las buenas. Te cagan un poco de miedo a veces. Cuando acabas de hacer tu primera película, que es el sueño de tu vida, te vas a estrenarla a la Berlinale, vienen 28.000 críticas que son buenas, una mala, tienes miedo y dices… “ay, ay, qué ropa me pongo, eso es un conflicto. ¿Me pongo el pelo blanco? A ver si van a pensar… esta entrevista hazla bien…”.

El actor también desveló lo que piensa de la moda: “No me interesa una mierda la moda. No me interesa la ropa, nada”.

Sobre someterse a operaciones de estética, manifestó: “Estoy a favor de que la gente modifique su cuerpo para ser un Cyborg o lo que le dé la gana. Me fascina. Me da envidia. Lo que pasa es que yo no me he operado nunca. Me da pánico”.

Eduardo también se pronunció sobre el paso del tiempo: “Hay una obsesión por la juventud muy perturbadora, sobre todo en la mujer (…) Soy un chico joven, tengo 26 años, pero es que yo sé más cuanto más crezco. Pero de repente hay días que me encuentro en mi casa y digo “espérate, que estás creciendo”, y me asusto. Nos están creando un trauma”.

El que fuera el ‘niño de Aída’ sí se plantea ser padre: “Claro que sí. (…) Creo que a mí me obsesiona mucho la maternidad, no te hablo de la paternidad sino sobre la maternidad, que escribo mucho. Es un tema complicado. en mi caso, si tuviera un hijo sufriría por casi todo”.