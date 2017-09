Dulceida habla, por fin, de la muerte de Celia Fuentes

Hace apenas 10 días un duro golpe sacudía el nuevo mundo que une moda con redes sociales y juventud. Celia Fuentes, una joven que se suponía que tenía todo lo que alguien de su edad puede desear, era encontrada muerta por su familia.

Celia había participado en `Quiero ser´, el programa presentado por Sara Carbonero y con asesores de la talla de Dulceida y su abandono fue una de las noticias que más popularidad dio al espacio.

Ahora, y aunque ya mandó un mensaje a sus seguidores a través de las RRSS tras su pérdida, la que fue su profesora ha querido apoyar a todos los seres queridos de la fallecida: “Ha sido una súper sorpresa, desde aquí quiero mandar todo mi apoyo a la familia, nos despertamos, estaba con Madame de Rosa y me lo contó y estuvimos las dos como todo el día con mal cuerpo. Fue una noticia horrible, no manteníamos contacto, yo no la había visto desde ´Quiero ser´. Yo la adoraba, no tenía ni idea y ha sido la peor noticia de este año”.

Mucho se ha especulado sobre si la tristeza que rodeó los últimos años de Celia tenía o no que ver con la presión que supone ser `influencer´ y Dulceida ha querido dar su opinión al respecto: “Yo creo que, bueno me imagino, habría otras cosas porque yo con mi trabajo pues es como tú con el tuyo, soy feliz, hago lo que me gusta. Sí que las críticas hay gente que las lleva mejor o peor, yo he tenido mis momentos de bajón y me he puesto a llorar, pero llevo nueve años con esto”.