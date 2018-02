El drama de la infancia de Manuel Zamorano, estilista de ‘Cámbiame’

Pues bien, aunque conocíamos poco sobre su vida, Manuel Zamorano se ha sentido identificado con una de las últimas invitadas al plató de ‘Cámbiame’, Yolanda, que ha sido víctima de comentarios crueles: “Yo, como tú, soy de un pueblo pequeñito también. Aunque no he pasado lo que tú, me siento identificado con lo que cuentas. Siempre he tenido la espada de “mariquita”, ha comenzado diciendo Manuel.