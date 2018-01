El drama de Daniela, hija de Figo, por culpa de una suplantadora de identidad

Daniela tiene 18 años, es hija del ex futbolista Luis Figo y la modelo Helen Swedin, y como cualquier joven de su edad, es una persona muy activa en Redes Sociales.

La vida de Daniela Figo, que ha heredado la belleza de su madre, se muestra en Redes Sociales plena, tranquila y feliz.

Es habitual que la hija de Luis Figo comparta imágenes de su día a día, junto a su padre, con su familia, en el gimnasio, disfrutando con los amigos… nada fuera de lo normal en la vida de una joven de sus características.

Pero lo que Daniela no esperaba es que esta tranquilidad se iba a romper por culpa de una usurpadora de su identidad que ha compartido fotografías y vídeos a través de Redes Sociales y WhatsApp, haciéndose pasar por Daniela en situaciones “poco aprorpiadas”, como la propia Daniela las ha calificado.

Al parecer, se trata de imágenes con contenido sexual en las que la protagonista se hace pasar por la hija de Figo, algo que esta no ha tardado en denunciar públicamente, a través de su cuenta de Instagram: “Últimamente se han difundido fotos y vídeos por Instagram y WhatsApp de una chica que se hace pasar por mí, y no soy yo!! Me parece muy triste las cosas que pueden llegar a hacer algunos/algunas con tal de llamar la atención… Estas imágenes y vídeos son inapropiados, y mi única intención es hacer ver que todo esto es falso”, ha escrito .