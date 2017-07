¿Dónde están María Teresa Campos y Edmundo Arrocet?

Desde que se declaran su amor por medio de una pantalla partida y separados por miles de kilómetros, no hemos vuelto a ver a Edmundo Arrocet y María Teresa Campos juntos. La veterana pareja protagonizó uno de los momentos más entrañables vividos en televisión cuando a través de una conversación telefónica, María Teresa Campos confesaba ante miles de espectadores que amaba a Edmundo. Tras ese testimonio y las posteriores lágrimas de Bigote, todos creyeron de nuevo en el amor de esa pareja que tantas veces se había cuestionado.

Cabe recordar que María Teresa Campos sufrió un ictus mientras Edmundo se encontraba dentro de la isla de ‘Supervivientes’. Siguiendo las indicaciones de la periodista, no se le comunicó nada de su estado de salud hasta que Arrocet no salió del programa. Ahora, una vez fuera los dos y Campos en trámite de recuperación no se les ha visto juntos en ningún momento. Intentando no ser captados por algún foco, la pareja prefiere vivir su reencuentro en la intimidad de su hogar. Allí es donde están intentando recuperar el tiempo perdido y donde Bigote está ejerciendo como perfecto cuidador.

Ambos salen de casa, pero sin la compañía del otro. La periodista visita a los médicos acompañada de sus hijas Carmen Borrego y Terelu Campos. Por el contrario, él acude a sus recados y compromisos en solitario, eso sí, luciendo un aspecto de lo más admirable. El resto de las salidas del humorista tienen que ver con sus compromisos con Telecinco de acudir a las galas y debates de ‘Supervivientes’.