¿Dónde está Mila Ximénez?

Mila Ximénez parece estar buscando el comienzo de una nueva etapa a juzgar por sus últimos movimientos. En mayo del año pasado buscó nueva imagen y para ello no dudó en pasar por quirófano y estrenar nuevo rostro, más rejuvenecido. Ahora, con su marcha de ‘Sálvame’, también parece no estar dispuesta a soportar situaciones con las que antes tragaba. Quizás Mila está buscando un cambio, no sólo físico, sino también espiritual.