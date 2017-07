El doble enfrentamiento de Gloria Camila en ‘Supervivientes’

La pasada noche del martes se emitió una nueva entrega de ‘Tierra de nadie’, conducido por Jorge Javier Vázquez. Era el primero para Gloria Camila desde que saliera expulsada del concurso y lo vivió de una forma intensa. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano no se calla nada. Y allí no vivió un único encontronazo, no. Vivió dos. Uno de ellos con Oriana Marzoli, y el otro con Víctor Sandoval.

Oriana Marzoli llegó a Honduras hace unas semanas en calidad del ‘fantasma del pasado’ y tuvo una escasa convivencia con Kiko Jiménez, novio y ya prometido de Gloria Camila. Fueron solo 26 horas las que aguantó en el concurso, pero suficientes para llegar a pedirle a Kiko que le acompañara al “cuarto de baño” a hacer pis, ya que le daba miedo los pequeños animalillos que se encuentran en la isla. Oriana lo confesó abiertamente sin pensar en la repercusión que iba a tener para Gloria Camila, quien se mosqueó. “Yo creo que es mayorcita para hacer pis sola”, le espetó Gloria Camila a Oriana. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ le contestó que no se preocupara ya que “las bragas no se las bajó”. Palabras textuales. Gloria Camila prefirió terminar la conversación con un “Ya te gustaría a ti”.

Después Jorge Javier le preguntó a Gloria si echaba de menos estar en el concurso, y ahí la exconcursante aprovechó para volver a darle un “zasca” a Oriana: “Es verdad que a veces se pasa mal. Pero algunos duramos más y otros menos. Ahí está la prueba”, expresó haciéndose referencia a Oriana, que tan solo aguantó 26 horas en Honduras.

Pero la cosa no quedó ahí. Gloria Camila tiene para todos y no hay quien la pare. También le advirtió a Víctor Sandoval algo, ya en muchas ocasiones el colaborador le había llamado Gloria Camilla, ya que no había adelgazado en la isla. “Quiero decirle a Víctor que deje de meterse con el físico. Ahí te delatas de que tienes mucho complejo. Prefiero estar rellenita y gordita que tener tu mentalidad y tu poca simpatía y humildad”. Víctor le contestó que él era “la mayor demostración de humildad”, y le advirtió de que “No me faltes al respeto Gloria Camilla”.

Te mostramos las imágenes de los dos tensos momentos que protagonizaron Gloria Camila contra Oriana Marzoli y Víctor Sandoval.