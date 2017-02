El diseñador de Isabel Pantoja cuenta las claves de su vestuario

Ha llegado la hora de la verdad. Después de meses de duro trabajo, la gira de Isabel Pantoja ha dado el pistoletazo de salida. La artista se subió a los escenarios después de mucho malo vivido: dos años en la cárcel que prefiere recordar simplemente como “un compás de espera”.

En la escala de cosas más importantes, está el vestuario con el que vuelve a los escenarios. Una vez más, ha depositado su confianza en la firma López de Santos -un tándem de éxito que regentan los ex bailaores flamencos Manuel Gutiérrez y Gabriel Portillo desde principios de los 2000-. No le fallaron cuando la vistieron de madrina para uno de los días más especiales de su vida, el de la boda de su hijo Kiko con Irene Rosales. Tampoco en los cuatro últimos años en los que depositó en ellos su confianza para sus últimas actuaciones antes entrar en prisión. Ellos han sido los elegidos para vestirla de flamenca. Quién mejor que unos exbailaores para entender a una artista como ella. El primer resultado ya se vio en Madrid el pasado sábado 11 de febrero. El segundo examen, llega el 18, cuando Pantoja se sube al escenario en Barcelona.

¿Cómo empezasteis en este mundo del diseño?

Hace unos diecisiete años que nos dedicamos a esto. Antes nos dedicábamos a un mundo totalmente diferente, éramos bailaores los dos.

¿Cómo se pasa del flamenco a la moda?

En un principio, las mismas compañeras nos iban pidiendo opinión. ¿Cómo me ves?, ¿qué me hago? Y fuimos aconsejando y aconsejando hasta que vimos que ya se convirtió en una obligación. Estábamos más tiempo dibujando y buscando telas que bailando. Estudiamos diseño y patronaje. En 2004, nos presentamos a SIMOF, ganamos el Premio a la mejor colección y desde entonces pues aquí estamos.

¿Para quién habéis diseñado?

Pues la primera persona a la que vestimos fue Eva Yerbabuena. Es nuestra musa.

¿Es complicado diseñarles a estas celebrities patrias?

Realmente estas personas confían tanto en nosotros que vienen al taller y nos dicen que quieren tal cosa, para tal día y nos dejan hacer lo que queramos. Los tejidos se los ponemos encima de la mesa, les enseñamos el muestrario, le modelamos telas en el maniquí, queda el traje y ya decidimos la forma. En el caso de Isabel Pantoja, pues nos dice quiero esto y esto, ahí se lo modelamos y ella nos dice si lo quiere o no. Ella normalmente lleva en cada espectáculo tres tipos de vestidos: el vestido de presentación, que es de noche o fin de fiesta, la bata de cola de toda la vida, y el traje de flamenca para cantar flamenco. Con ella lo que se suele hacer es elegir colores. Por ejemplo, el traje de presentación va a ir en blanco, la bata de cola en negra y el vestido de flamenco en amarillo. Se le mandan los tejidos modelados en el maniquí y ella da el visto bueno y se empieza el trabajo. El empezar el trabajo quiere decir ponernos a coser y hacer pruebas.

¿Éste es el proceso a seguir con Isabel Pantoja?

Ella nos explica las necesidades que tiene en cada espectáculo y nosotros trabajamos acorde a eso.

¿Le habéis diseñado los vestidos que lucirá en su gira?

Si, todo el vestuario flamenco. Las batas de cola y los trajes de flamenca. En el concierto de Madrid, la bata de cola blanca de lunares y el traje flamenco de colores.

¿Se ha hecho cargo la discográfica, Universal, de este vestuario, al igual que sucedido con el otro diseñador que ha trabajado para esta gira, Eduardo Ladrón de Guevera?

No. Con nosotros quien contacta es Isabel Pantoja. Quien nos lo encarga y quien se hace cargo. Luego lo que haga ella ya no lo sé.

¿Qué pautas os ha dado Isabel Pantoja a la hora de realizar esos diseños?

En el caso de Isabel, ella tiene sus colores muy definidos. Ella es muy de blanco, muy de rojo y muy de negro. Esos son sus tres colores fuertes. A Isabel le podrías hacer siempre vestidos de esos tonos y jamás te va a decir que no, se siente muy cómoda en esos tres colores. Nosotros, por ejemplo, en la última etapa en la que estuvimos vistiéndola nos salimos mucho del guión: le hicimos mucho verde, aunque ella no es nada de ese color, e incluso le hicimos naranja. Ella se adapta, aunque en un primer momento piensa en rojo, blanco y negro porque son sus colores fuertes, pero si después el tejido y el diseño le sorprende para bien, está abierta a todo.

¿Isabel os da ideas o diseñáis directamente?

Nosotros le enseñamos la tela, se la mandamos, lo modelamos en el maniquí y ella nos dice si es lo que quería o no. A lo mejor en la prueba sí transformamos alguna cosita, en el diseño puede llevar la manga larga y la ponemos francesa, se puede transformar un poquito. En el caso de un vestido que ella tiene de flores rojas, verde y blanco, pues ese iba con volantes y al hacerle la prueba le gustó tanto sin volantes que lo dejo así. Lo que se suele hacer en estos casos es meterle una enagua muy flamenca para que suba esa falta.

¿Para ella es importante la comodidad?

Necesita que no pese nada. Si ya cantar y bailar es complicado, imagínate si le metes peso.

¿Os pone nerviosos coser para Isabel, sabiendo que vuestros diseños van a ser muy comentados?

Nerviosos no. Es una responsabilidad muy grande porque luego lo ve mucha gente. Para nosotros desde que estamos vistiendo a Isabel, la responsabilidad más grande fue vestirla de madrina. Ese día reaparecía y salía en prensa, una gran responsabilidad para nosotros.

¿Cómo se sintió ella con el traje de madrina que le hicísteis?

Ella estaba encantada desde el primer momento en el que le hicimos el diseño, desde el boceto. Nuestra clientela son artistas en un noventa por cien. Cuando ellos salen de su vida de artista pretenden no ir de su profesión. Una persona tan mediática como ella y tan conocida y tan bien vestida de toda la vida, pues era una responsabilidad el acertar en el color, en el diseño, en las formas, en los complementos… Pero ella cada cosa que le íbamos mostrando le iba gustando más. Gracias también a los complementos de Benjamín que fueron muy bonitos y acertados. Ella confió en nosotros a la hora de vestirla a ella, a su hija y a su madre Ana. A Isabel le hicimos dos vestidos, el que lució como madrina y uno para la fiesta.

¿Ella decidió el color de su vestido?

Ella eso lo tenía muy claro desde las primeras conversaciones. Ella quería que fuera coral. Nosotros le llevamos tres diseños diferentes y se decantó por ese. El otro que le mostramos se lo puso para la fiesta y el tercero está guardado para otro evento.

¿Os deja que la aconsejéis?

Ella para su trabajo tiene un gusto exquisito y a nosotros hasta ahora no hay nada que haya dicho esto no me gusta. Ella nos puede decir que le vamos a quitar la manga porque tiene un tema en el que se mueve mucho o porque haga calor con los focos, pero en cuestión de tejido y de diseño hasta ahora no ha puesto ningún problema.