Las dificultades que ha tenido Tamara Gorro para ser madre

Tamara Gorro no puede estar más feliz. La ex tronista de ‘MYHYV’ derrocha felicidad por todos los poros de su piel y el motivo no es para menos. Hace 14 semanas su vida dio un giro de 180 grados cuando descubrió que estaba embarazada por primera vez. Si bien es cierto que esta buena nueva siempre es motivo de celebración, para ella tenía connotaciones mucho más importantes ya que hasta esa fecha no había podido tener hijos. Casi con tintes milagrosos un bebé llegó a su vientre tras haber estado tres años intentándolo y finalmente recurriendo a la gestación subrogada para traer al mundo a su primogénita Shayla junto con el deportista Ezequiel Garay.

El camino no fue nada fácil y Tamara tuvo que hacer frente a mucho tiempo en manos de especialistas para finalmente mentalizarse que el sueño de convertirse en madre biológica era casi remoto. Durante ese camino, Gorro vivió momentos de desesperación y agonía que desembocaron en varios episodios de ansiedad, como ella misma reconoció en plató de ‘Sálvame Deluxe’.

Muchos viajes a Estados Unidos y una considerable inversión económica fueron las claves para poder dejar atrás los 18 intentos (con sus 18 fracasos) y no darse por vencida. En los Ángeles se sometió a una inversión de embriones por la cual finalmente se quedó embarazada.

Ahora, feliz y contenta, Tamara narra semanalmente sus cambios físicos a su llamada ‘familia virtual’ a quienes ha dado a conocer en primicia el sexo de su bebé. Será un niño y, haciendo un homenaje a su gran amigo Antonio que falleció en el mismo instante en que ella se encontraba en América, le pondrá el mismo nombre.