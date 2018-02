El paso que Diego Matamoros espera de su padre

La relación entre Kiko Matamoros y su hijo Diego está en un punto muerto desde hace meses. El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ reapareció en la edición ‘Deluxe’ el pasado sábado para contar las últimas novedades sobre su vida. La futura boda de su hijo fue uno de los temas que el marido de Makoke abordó durante la noche.

Dos días después ha sido Diego el que ha visitado el plató de Telecinco para contestar a su padre y es que no está del todo de acuerdo con lo que dijo. Mientras que Kiko cree que necesitan hablar seriamente y no “hacer como si no hubiera pasado nada”, según Diego este no quiso que volvieran a tener una relación padre-hijo.

Tras escuchar las palabras de su padre, el novio de Estela Grande cree que él es el único que está haciendo un esfuerzo real para que la situación se normalice. “Yo estoy cediendo todo el rato y veo que por la otra cosa es un ‘ya hablaremos, no me apetece’”, sentenció.

Uno de los temas que más parece molestarle es la posible presencia de Makoke durante su boda. Tras semanas de intriga, Matamoros explicó el pasado sábado porqué su mujer seguramente no irá al enlace, para evitar encontrarse con gente que posiblemente se sienta incómoda con su presencia. Una justificación que, si bien es totalmente válida, el hecho de que ella no tardara “ni medio minuto en decir que no venía” no sentó bien al novio.

Con respecto a su hermana Laura, Diego confesó que todavía no han vuelto al punto en el que estaban hace un tiempo, siguen manteniendo el contacto. “Mi hermana sí que irá a la boda, no estamos arreglados como antes, pero la semana pasada hablé con ella. Deseo que este ahí porque es mi hermana”. Sobre qué ha pasado entre ambos, el joven prefirió no entrar en detalles. “A veces hay que limpiar las cosas en casa, los dos hemos sido tontos”.